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У Великій Британії з'явився міністр із запобігання самогубствам

У Великій Британії з'явився міністр із запобігання самогубствам

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міністр із запобігання самогубствам з'явився у Великій Британії. Прем'єр-міністр країни Тереза Мей призначила на цю посаду міністра охорони здоров'я Джекі Дойл-Прайс, передає УНН з посиланням на ВВС.

"Ми можемо покласти край стигмі, яка змусила занадто багатьох страждати у тиші, і запобігти трагедії самогубства, яка забирає надто багато життів", - зазначила Мей.

Хоч рівень самогубств і знижується, щорічно рахунки з життям зводять 4500 осіб у країні, пише видання.

Британський уряд також пообіцяв більшу підтримку у школах, залучення нових груп підтримки психічного здоров'я і надання допомоги у перевірці здоров'я учнів, у тому числі їх психічного благополуччя.

Нагадаємо, близько 800 тис. осіб померли у 2016 році через суїцид, що відповідає 10,8 самогубства на кожні 100 тис. населення. Рівень самогубств у Європі ще вище, повідомляє ВООЗ. Він досягає 13 випадків на 100 тис. осіб обох статей, і більше 20 самогубств окремо серед чоловіків.

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