В Великобритании появился министр по предотвращению самоубийств
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Министр по предотвращению самоубийств появился в Великобритании. Премьер-министр страны Тереза Мэй назначила на эту должность министра здравоохранения Джеки Дойл-Прайс, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Мы можем положить конец стигме, которая заставила слишком многих пострадать в тишине, и предотвратить трагедию самоубийства, которая забирает слишком много жизней", - отметила Мэй.
Хоть уровень самоубийств и снижается, ежегодно счеты с жизнью сводят 4500 человек в стране, пишет издание.
Британское правительство также пообещало большую поддержку в школах, привлечение новых групп поддержки психического здоровья и оказание помощи в проверке здоровья учащихся, в том числе их психического благополучия.
Напомним, около 800 тыс. человек умерли в 2016 году из-за суицида, что соответствует 10,8 самоубийства на каждые 100 тыс. населения. Уровень самоубийств в Европе еще выше, сообщает ВОЗ. Он достигает 13 случаев на 100 тыс. человек обоего пола, и более 20 самоубийств отдельно среди мужчин.