Планета має близько десяти років щоб упередити катастрофічної зміни клімату – вчені

"Глобальне потепління, ймовірно, досягне 1,5 °C між 2030 і 2052 роками, якщо воно буде продовжувати збільшуватися з нинішньої швидкістю", - йдеться у звіті.



У доповіді йдеться, що підвищення температури прискорить ризик екстремальної посухи, збільшення кількості лісових пожеж, повенів і браку продовольства для сотень мільйонів людей.



"Одне з ключових повідомлень, що випливає з цього звіту, полягає в тому, що ми вже бачимо наслідки глобального потепління в 1 °С: більш екстремальну погоду, підвищення рівня моря та зменшення кількості морського льоду в Арктиці серед інших змін", - зазначив співголова Робочої групи IPCC Панмао Чжаі.



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Глобальні чисті викиди двоокису вуглецю повинні до 2030 року знизитись на 45% від рівня 2010 року і досягти "чистого нуля" приблизно до 2050, щоб підтримувати потепління в рамках 1,5 градусів С, пишуть вчені. Зменшення викидів до цього ступеня, хоча й технічно можливо, потребує широкомасштабних змін у енергетиці, промисловості, будівництві, транспорті та містобудівництві, зазначають вчені.



Як повідомляв УНН, Земля може зіткнутися з глобальним потеплінням на 4-5 градусів за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом.