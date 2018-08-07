Світу загрожує підвищення температури повітря на 5 градусів - учені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Земля може зіткнутися з глобальним потеплінням на 4-5 градусів за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом. Про це пишуть автори дослідження, опублікованого в американському науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передає УНН з посиланням на DW.
За оцінкою вчених, зараз середня глобальна температура майже на один градус перевищує показник доіндустріального періоду і зростає кожні десять років приблизно на 0,17 градуса.
Викиди парникового газу - не єдиний фактор, що впливає на температуру, вказують дослідники. За їхніми даними, глобальне потепління на 2 градуси може спровокувати низку інших процесів, які приведуть до подальшого зростання температури. Одним з елементів цього ланцюжка є танення вічномерзлих ґрунтів в Росії, Канаді та на півночі Європи, говориться в дослідженні.
За оцінкою вчених, рівень моря також може піднятись на 10-60 метрів.
Нагадаємо, цього року в Європі спостерігається аномальна спека. Так, у португальському Лісабоні температура побила 37-річний рекорд та сягнула 44 градусів тепла на минулих вихідних. На південному узбережжі країни виникла велика лісова пожежа, внаслідок якої постраждало щонайменше 44 людини.
Водночас щонайменше шістеро людей загинули через спеку, яка охопила Іспанію цього тижня. Температура там досягала 40 градусів за Цельсієм.
А аномально високі температури у Франції призвели до підвищення рівня забруднення повітря в містах країни.