Світу загрожує підвищення температури повітря на 5 градусів - учені

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Земля може зіткнутися з глобальним потеплінням на 4-5 градусів за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом. Про це пишуть автори дослідження, опублікованого в американському науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передає УНН з посиланням на DW.