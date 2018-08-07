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Миру грозит повышение температуры воздуха на 5 градусов - ученые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом. Об этом пишут авторы исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает УНН со ссылкой на DW.

По оценке ученых, сейчас средняя глобальная температура почти на один градус превышает показатель доиндустриального периода и растет каждые десять лет примерно на 0,17 градуса.

Выбросы парниковых газов - не единственный фактор, влияющий на температуру, указывают исследователи. По их данным, глобальное потепление на 2 градуса может спровоцировать ряд других процессов, которые приведут к дальнейшему росту температуры. Одним из элементов этой цепочки является таяние вечномерзлых грунтов в России, Канаде и на севере Европы, говорится в исследовании.

По оценке ученых, уровень моря также может подняться на 10-60 метров.

Напомним, в этом году в Европе наблюдается аномальная жара. Так, в португальском Лиссабоне температура побила 37-летний рекорд и достигла 44 градусов тепла на прошлых выходных. На южном побережье страны возник крупный лесной пожар, в результате которого пострадали по меньшей мере 44 человека.

В то же время по меньшей мере шесть человек погибли из-за жары, которая охватила Испанию на этой неделе. Температура там достигала 40 градусов по Цельсию.

А аномально высокие температуры во Франции привели к повышению уровня загрязнения воздуха в городах страны.

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