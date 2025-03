Миру грозит повышение температуры воздуха на 5 градусов - ученые

КИЕВ. 7 августа. УНН. Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом. Об этом пишут авторы исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает УНН со ссылкой на DW.