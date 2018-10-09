Планета имеет около десяти лет, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата - ученые

"Глобальное потепление, вероятно, достигнет 1,5 °C между 2030 и 2052 годами, если оно будет продолжать увеличиваться с нынешней скоростью", - говорится в отчете.



В докладе говорится, что повышение температуры ускорит риск экстремальной засухи, увеличение количества лесных пожаров, наводнений и нехватки продовольствия для сотен миллионов людей.



"Одно из ключевых сообщений, из этого отчета, состоит в том, что мы уже видим последствия глобального потепления в 1 °С: более экстремальную погоду, повышение уровня моря и уменьшения количества морского льда в Арктике среди других изменений", - отметил сопредседатель рабочей группы IPCC Панмао Чжаи.



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Глобальные чистые выбросы двуокиси углерода должны к 2030 году снизиться на 45% от уровня 2010 года и достичь "чистого нуля" примерно к 2050, чтобы поддерживать потепление в рамках 1,5 градусов С, пишут ученые. Уменьшение выбросов в этой степени, хотя и технически возможно, требует широкомасштабных изменений в энергетике, промышленности, строительстве, транспорте и градостроительстве, отмечают ученые.



Как сообщал УНН, Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом.