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Нобелівську премію з економіки вручили за дослідження кліматичних змін та макроекономічний аналіз

Нобелівську премію з економіки вручили за дослідження кліматичних змін та макроекономічний аналіз

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Шведська Королівська академія наук вирішила нагородити Уільяма Д. Нордхауса та Пола М. Ромера премією з економічних наук Альфреда Нобеля за дослідження кліматичних змін і інтеграцію технологічних інновацій в макроекономічний аналіз, передає УНН.

"Шведська Королівська академія наук вирішила нагородити Уільяма Д. Нордхауса та Пола М. Ромера премією Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля 2018 року", - йдеться повідомленні премії.

Зазначається, що Вільям Нордхаус та Пол Ромер розробили методи, які "вирішують деякі найважливіші та актуальні питання нашого часу: довготривале стале зростання світової економіки та добробут населення світу".

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Людська діяльність сприяла швидкому зростанню середньої світової температури за останні 100 років. Дослідження Лауреата з економічних наук 2018 року Вільяма Нордхауза показує, як економічна діяльність взаємодіє з основами хімії та фізики для створення кліматичних змін.

Нордхаус був першим, хто створив кількісну модель, яка описує глобальний взаємозв'язок між економікою та кліматом. Його модель широко розповсюджена і використовується для вивчення наслідків впливу кліматичної політики, наприклад, податків на викид вуглецю.

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Лауреат Пол Ромер досліджує, як накопичення ідей сприяє довгостроковому економічному зростанню. Він продемонстрував, як економічні сили впливають на готовність фірм створювати нові ідеї та інновації.

Дослідження Ромера заклало основу того, що зараз називається теорією ендогенного зростання. Теорія породила величезну кількість нових досліджень в правилах і політиці, які заохочують нові ідеї і довгострокове процвітання.

Як повідомляв УНН, Нобелівську премію миру вручили Денису Муквеге з Конго і Наді Мурад з Іраку за боротьбу з воєнними злочинами під час озброєних конфліктів.

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