На території Іраку масове отруєння водою: постраждали щонайменше 100 тисяч цивільних

Раніше повідомлялося про 95 тисяч потерпілих, серед отруєних — посол Євросоюзу в Іраку Рамон Блекуа.

Ще на початку серпня південна провінція країни, де розташований друге за величиною і найбільш густонаселене місто Іраку після Багдаду Басра, зіткнулася з гострою проблемою нестачі води і перебоїв з поставками електроенергії населенню.

Акції протесту, організовані незадоволеними ситуацією жителями, вилилися на початку вересня в безлади і акти вандалізму. В результаті заворушень і зіткнень загинули не менше 10 осіб, були спалені офіси політичних партій, штаб-квартири держтелебачення і радіомовлення, а також філії шиїтських воєнізованих формувань. Вогнем було знищено консульство Ірану в Басрі.

Проведення по гарячих слідах екстреного засідання парламенту так ні до чого і не привело. Після цього прем’єр-міністр Хейдар аль-Абаді звинуватив законодавців у використанні обстановки в південній провінції в своїх політичних цілях.

Як повідомляв УНН, нещодавно в Іраку обрали нового президента.