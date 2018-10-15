На території Іраку масове отруєння водою: постраждали щонайменше 100 тисяч цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Кількість отруєних неякісною питною водою в іракській провінції Басра зросло до 111 тисяч осіб. Про це в понеділок повідомляє новинний портал Al Baghdadia з посиланням на заяву голови офісу Верховного комісара ООН з прав людини в провінції Басра та місцеве видання Al-Sumaria, передає УНН.
Раніше повідомлялося про 95 тисяч потерпілих, серед отруєних — посол Євросоюзу в Іраку Рамон Блекуа.
Ще на початку серпня південна провінція країни, де розташований друге за величиною і найбільш густонаселене місто Іраку після Багдаду Басра, зіткнулася з гострою проблемою нестачі води і перебоїв з поставками електроенергії населенню.
Акції протесту, організовані незадоволеними ситуацією жителями, вилилися на початку вересня в безлади і акти вандалізму. В результаті заворушень і зіткнень загинули не менше 10 осіб, були спалені офіси політичних партій, штаб-квартири держтелебачення і радіомовлення, а також філії шиїтських воєнізованих формувань. Вогнем було знищено консульство Ірану в Басрі.
Проведення по гарячих слідах екстреного засідання парламенту так ні до чого і не привело. Після цього прем’єр-міністр Хейдар аль-Абаді звинуватив законодавців у використанні обстановки в південній провінції в своїх політичних цілях.
Як повідомляв УНН, нещодавно в Іраку обрали нового президента.