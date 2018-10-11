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Київ огорнула пелена забрудненого повітря

Київ огорнула пелена забрудненого повітря

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Центральна геофізична обсерваторія України імені Бориса Срезневського сповістила про підвищені рівні забруднення атмосферного повітря у Києві. Про це із посиланням на дані обсерваторії повідомляє УНН.

“За даними стаціонарних постів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 8 по 11 жовтня 2018 року у повітрі Києва відмічено підвищені рівні забруднення повітря діоксидом азоту, формальдегідом”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, їх добові концентрації перевищували відповідні середньодобові гранично допустимі концентрації на деяких постах у 3-4 рази.

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Таке забруднення обумовлено, крім традиційних викидів від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, метеорологічними умовами — слабким вітром та температурними інверсіями, які перешкоджали розсіюванню забруднення у верхні шари атмосфери.

Вітер у ці дні був переважно південно-західного та західного напрямку, з 9 жовтня — північно-західного.

Зважаючи на вказані вітрові параметри пожежа у Ічнянському районі не вплинула на стан забруднення повітря в столичному регіоні.

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Зазначимо, що стан атмосфери у столиці також зумовлений сухим антициклоном. Такі погодні умови у половині областей України збільшують ризики виникнення пожеж.

Українські Національні Новини

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Київ

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