Київ огорнула пелена забрудненого повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Центральна геофізична обсерваторія України імені Бориса Срезневського сповістила про підвищені рівні забруднення атмосферного повітря у Києві. Про це із посиланням на дані обсерваторії повідомляє УНН.
“За даними стаціонарних постів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 8 по 11 жовтня 2018 року у повітрі Києва відмічено підвищені рівні забруднення повітря діоксидом азоту, формальдегідом”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, їх добові концентрації перевищували відповідні середньодобові гранично допустимі концентрації на деяких постах у 3-4 рази.
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Таке забруднення обумовлено, крім традиційних викидів від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, метеорологічними умовами — слабким вітром та температурними інверсіями, які перешкоджали розсіюванню забруднення у верхні шари атмосфери.
Вітер у ці дні був переважно південно-західного та західного напрямку, з 9 жовтня — північно-західного.
Зважаючи на вказані вітрові параметри пожежа у Ічнянському районі не вплинула на стан забруднення повітря в столичному регіоні.
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Зазначимо, що стан атмосфери у столиці також зумовлений сухим антициклоном. Такі погодні умови у половині областей України збільшують ризики виникнення пожеж.