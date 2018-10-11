Сьогодні в Україні антициклон втримає суху погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні у більшості областей України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцям тумани. Температура повітря в Україні становитиме +16+20 градусів, на півдні та в західних областях +18 +23 градуси. Вночі очікується 6-13 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
У західних областях буде сухо та ясно. Температура повітря вдень 17-23 градуси тепла.
У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 15-19 градусів тепла.
У східних областях — без опадів. Температура повітря вдень 15-22 градуси вище нуля.
У центральних областях — суха повітряна маса. Температура повітря вдень 15-20 градусів вище нуля.
На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 17-23 градуси вище нуля.