Сьогодні в Україні антициклон втримає суху погоду

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сьогодні у більшості областей України опадів не передбачається. Вночі та вранці місцям тумани. Температура повітря в Україні становитиме +16+20 градусів, на півдні та в західних областях +18 +23 градуси. Вночі очікується 6-13 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.