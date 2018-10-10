До суботи утримаються найвищі ризики виникнення пожеж

“Увага! Попередження про пожежну небезпеку на території України. 10-12 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Рівненській областях, 12 жовтня і на Львівщині, Житомирщині та Дніпропетровщині надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку року на пожежах в Україні загинули 1110 людей. За вісім місяців в Україні сталося понад 58 тисяч пожеж, з них близько 20,4 тисячі — у житловому секторі.

За даними кліматологів, 2018 рік може стати одним з найспекотніших.

Як повідомляв УНН, концентрація вуглекислого газу в атмосфері у квітні 2018 року побила рекорд за останні 800 тис. років. Проміжок часу у 800 тисяч років, згідно із геологічною історією Землі, належить до Четвертинного періоду Кайнозойської ери.

За останні 2,5 мільярдів років на нашій планеті відбулось близько 20 льодовикових періодів, з них за останні 800 тисяч — вісім. Десять тисяч років до нашої ери настала епоха потепління — голоцен.