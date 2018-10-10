До субботы продержатся наиболее высокие риски возникновения пожаров

“Внимание! Предупреждение о пожарной опасности на территории Украины. 10-12 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Ровенской областях, 12 октября и во Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность”, - говорится в сообщении.

Напомним, с начала года на пожарах в Украине погибли 1110 человек. За восемь месяцев в Украине произошло более 58 тысяч пожаров, из них около 20,4 тысячи — в жилом секторе.

По данным климатологов, 2018 год может стать одним из самых жарких.

Как сообщал УНН, концентрация углекислого газа в атмосфере в апреле 2018 года побила рекорд за последние 800 тыс. лет. Промежуток времени в 800 тысяч лет, согласно геологической истории Земли, относится к Четвертичному периоду Кайнозойской эры.

За последние 2,5 млрд лет на нашей планете произошло около 20 ледниковых периодов, из них за последние 800 тысяч — восемь. Десять тысяч лет до нашей эры наступила эпоха потепления — голоцен.