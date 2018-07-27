Метеорологи: 2018 рік може стати одним з найспекотніших

ukru
Ексклюзив
17:08 • 45949 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 89736 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 90298 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 117225 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 97393 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 117114 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 158135 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189540 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 291009 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167199 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
80 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

15:32 • 39212 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 43690 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 41970 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 38627 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 62164 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 117223 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 160424 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 291005 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 221602 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 247989 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 25003 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 48792 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 54424 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 52944 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 67242 перегляди
Актуальне
Метеорологи: 2018 рік може стати одним з найспекотніших

Метеорологи: 2018 рік може стати одним з найспекотніших

Київ • УНН

 • 10719 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Цей рік має всі шанси стати одним із найспекотніших в історії і побити температурні рекорди у багатьох країнах. Про це заявила заступник генерального секретаря Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Олена Манаєнкова, передає УНН з посиланням на Japan Times.

"Схоже, що 2018 рік стане одним з найспекотніших років в історії, з новими рекордами високих температур в багатьох країнах", - сказала Манаєнкова.

"Це не дивно. Періоди надзвичайно спекотної погоди і висока температура, які ми відчуваємо, узгоджуються з тим, що ми очікуємо в результаті зміни клімату, викликаної викидами парникових газів. Це не сценарій на майбутнє. Це відбувається зараз", - додала вона.

Так, небачена спека, яка б'є температурні рекорди, викликаючи посуху і лісові пожежі, протягом декількох тижнів спостерігається у північній півкулі - від Полярного кола і Скандинавії до Каліфорнії в США, Японії і Північної Африки.

Погода цього літа на півночі Європи особливо дивує: стовпчик термометра на Північному полярному колі досяг позначки в 30 градусів за Цельсієм.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аномальна спека в Латвії: температура моря б'є рекорди

Згідно з даними норвезького метеорологічного інституту, в північній Норвегії минулого тижня температура води досягла 33 градусів, що більш ніж на 15 градусів вище норми. Ще один рекорд в Норвегії був встановлений в Маккаурі у Баренцевому морі.

У населеному пункті Квіккйокк в Швеції температура піднялася до 32,5 градуса 17 липня, а фінська Лапландія на наступний день зіткнулася з 33,4 градуса за Цельсієм.

У російському Сибіру температура досягла 37,2 градуса в Томпо 9 липня і 35,5 градуса в Ванаварі 26 червня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Балтійському морі множаться токсичні бактерії: є перша жертва

В інших частинах Європи спекотна хвиля перемістилася через Ірландію і Британські острови до Франції, хоча температури там що не встановили рекордів.

За даними ВМО, країни Південної Європи, навпаки, зіткнулися з тим, що літні температури нижче, ніж зазвичай.

Але все ще спекотна, суха погода викликала пожежі в Греції, забравши життя понад 80 осіб. В Японії кілька десятків людей загинули через палюче сонце.

У пустелі Сахара в Алжирі 5 липня відмітка на ртутному стовпчику злетіла до 51,3 градуса, яка, ймовірно, стала "найвищою з коли-небудь зареєстрованих в Алжирі", повідомили у ВМО.

Сусідній Марокко також зафіксував національний температурний рекорд у 43,4 градуса 3 липня в Буарфі.

У Сполучених Штатах Каліфорнія перебуває під палючим сонцем, показавши рекордні температури 6 липня у 48,9 градуса в Чіно на заході штату, а на наступний день - 47,2 градуса в районі Ван-Найс у Лос-Анджелесі.

У Долині Смерті в пустелі Мохаве 8 липня зареєстровано 52 градуси за Цельсієм - все ще нижче за відмітку у 56,7 градуса 10 липня 1913 року.

Нагадаємо, в Україну на вихідних прийде аномальна спека.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61