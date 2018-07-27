Метеорологи: 2018 рік може стати одним з найспекотніших

"Схоже, що 2018 рік стане одним з найспекотніших років в історії, з новими рекордами високих температур в багатьох країнах", - сказала Манаєнкова.

"Це не дивно. Періоди надзвичайно спекотної погоди і висока температура, які ми відчуваємо, узгоджуються з тим, що ми очікуємо в результаті зміни клімату, викликаної викидами парникових газів. Це не сценарій на майбутнє. Це відбувається зараз", - додала вона.

Так, небачена спека, яка б'є температурні рекорди, викликаючи посуху і лісові пожежі, протягом декількох тижнів спостерігається у північній півкулі - від Полярного кола і Скандинавії до Каліфорнії в США, Японії і Північної Африки.

Погода цього літа на півночі Європи особливо дивує: стовпчик термометра на Північному полярному колі досяг позначки в 30 градусів за Цельсієм.

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Згідно з даними норвезького метеорологічного інституту, в північній Норвегії минулого тижня температура води досягла 33 градусів, що більш ніж на 15 градусів вище норми. Ще один рекорд в Норвегії був встановлений в Маккаурі у Баренцевому морі.

У населеному пункті Квіккйокк в Швеції температура піднялася до 32,5 градуса 17 липня, а фінська Лапландія на наступний день зіткнулася з 33,4 градуса за Цельсієм.

У російському Сибіру температура досягла 37,2 градуса в Томпо 9 липня і 35,5 градуса в Ванаварі 26 червня.

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В інших частинах Європи спекотна хвиля перемістилася через Ірландію і Британські острови до Франції, хоча температури там що не встановили рекордів.

За даними ВМО, країни Південної Європи, навпаки, зіткнулися з тим, що літні температури нижче, ніж зазвичай.

Але все ще спекотна, суха погода викликала пожежі в Греції, забравши життя понад 80 осіб. В Японії кілька десятків людей загинули через палюче сонце.

У пустелі Сахара в Алжирі 5 липня відмітка на ртутному стовпчику злетіла до 51,3 градуса, яка, ймовірно, стала "найвищою з коли-небудь зареєстрованих в Алжирі", повідомили у ВМО.

Сусідній Марокко також зафіксував національний температурний рекорд у 43,4 градуса 3 липня в Буарфі.

У Сполучених Штатах Каліфорнія перебуває під палючим сонцем, показавши рекордні температури 6 липня у 48,9 градуса в Чіно на заході штату, а на наступний день - 47,2 градуса в районі Ван-Найс у Лос-Анджелесі.

У Долині Смерті в пустелі Мохаве 8 липня зареєстровано 52 градуси за Цельсієм - все ще нижче за відмітку у 56,7 градуса 10 липня 1913 року.

Нагадаємо, в Україну на вихідних прийде аномальна спека.