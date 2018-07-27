Метеорологи: 2018 год может стать одним из самых жарких

"Похоже, что 2018 год станет одним из самых жарких лет в истории, с новыми рекордами высоких температур во многих странах", - сказала Манаенкова.

"Это не удивительно. Периоды необычайно жаркой погоды и высокая температура, которые мы испытываем, согласуются с тем, что мы ожидаем в результате изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов. Это не сценарий на будущее. Это происходит сейчас", - добавила она.

Так, невиданная жара, которая бъет температурные рекорды, вызывая засуху и лесные пожары, в течение нескольких недель наблюдается в северном полушарии - от Полярного круга и Скандинавии до Калифорнии в США, Японии и Северной Африки.

Погода этим летом на севере Европы особенно удивляет: столбик термометра на Северном полярном круге достиг отметки в 30 градусов по Цельсию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аномальная жара в Латвии: температура моря бьет рекорды

Согласно данным норвежского метеорологического института, в северной Норвегии на прошлой неделе температура воды достигла 33 градусов, что более чем на 15 градусов выше нормы. Еще один рекорд в Норвегии был установлен в Маккауре в Баренцевом море.

В Квиккйокке в Швеции температура поднялась до 32,5 градуса 17 июля, а финская Лапландия на следующий день столкнулась с 33,4 градуса по Цельсию.

В российской Сибири температура достигла 37,2 градуса в Томпо 9 июля и 35,5 градуса в Ванаваре 26 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Балтийском море множатся токсичные бактерии: есть первая жертва

В других частях Европы жаркая волна переместилась через Ирландию и Британские острова во Францию, хотя температуры там не установили рекордов.

По данным ВМО, страны Южной Европы, напротив, столкнулись с тем, что летние температуры ниже, чем обычно.

Но все еще жаркая, сухая погода вызвала пожары в Греции, забрав жизни более 80 человек. В Японии несколько десятков человек погибли из-за палящего солнца.

В пустыне Сахара в Алжире 5 июля отметка на ртутном столбике взлетела до 51,3 градуса, которая, вероятно, стала "самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Алжире", сообщили в ВМО.

Соседний Марокко также зафиксировал национальный температурный рекорд в 43,4 градуса 3 июля в Буарфе.

В Соединенных Штатах Калифорния находится под палящим солнцем, показав рекордные температуры 6 июля в 48,9 градуса в Чино на западе штата, а на следующий день - 47,2 градуса в районе Ван-Найс в Лос-Анджелесе.

В Долине Смерти в пустыне Мохаве 8 июля зарегистрировано 52 градуса по Цельсию - все еще ниже отметки в 56,7 градуса 10 июля 1913 года.

Напомним, в Украину на выходных придет аномальная жара.