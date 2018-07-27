Метеорологи: 2018 год может стать одним из самых жарких

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33251 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 99431 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122098 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129756 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168107 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152988 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140811 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130412 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180510 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 54411 просмотра
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 36059 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 45180 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 23762 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

17:15 • 21312 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 145676 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180510 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188447 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198980 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256045 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168107 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107492 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111756 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113656 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112933 просмотра
Актуальное
Метеорологи: 2018 год может стать одним из самых жарких

Метеорологи: 2018 год может стать одним из самых жарких

Киев  •  УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Этот год имеет все шансы стать одним из самых жарких в истории и побить температурные рекорды во многих странах. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации (ВМО) Елена Манаенкова, передает УНН со ссылкой на Japan Times.

"Похоже, что 2018 год станет одним из самых жарких лет в истории, с новыми рекордами высоких температур во многих странах", - сказала Манаенкова.

"Это не удивительно. Периоды необычайно жаркой погоды и высокая температура, которые мы испытываем, согласуются с тем, что мы ожидаем в результате изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов. Это не сценарий на будущее. Это происходит сейчас", - добавила она.

Так, невиданная жара, которая бъет температурные рекорды, вызывая засуху и лесные пожары, в течение нескольких недель наблюдается в северном полушарии - от Полярного круга и Скандинавии до Калифорнии в США, Японии и Северной Африки.

Погода этим летом на севере Европы особенно удивляет: столбик термометра на Северном полярном круге достиг отметки в 30 градусов по Цельсию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аномальная жара в Латвии: температура моря бьет рекорды

Согласно данным норвежского метеорологического института, в северной Норвегии на прошлой неделе температура воды достигла 33 градусов, что более чем на 15 градусов выше нормы. Еще один рекорд в Норвегии был установлен в Маккауре в Баренцевом море.

В Квиккйокке в Швеции температура поднялась до 32,5 градуса 17 июля, а финская Лапландия на следующий день столкнулась с 33,4 градуса по Цельсию.

В российской Сибири температура достигла 37,2 градуса в Томпо 9 июля и 35,5 градуса в Ванаваре 26 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Балтийском море множатся токсичные бактерии: есть первая жертва

В других частях Европы жаркая волна переместилась через Ирландию и Британские острова во Францию, хотя температуры там не установили рекордов.

По данным ВМО, страны Южной Европы, напротив, столкнулись с тем, что летние температуры ниже, чем обычно. 

Но все еще жаркая, сухая погода вызвала пожары в Греции, забрав жизни более 80 человек. В Японии несколько десятков человек погибли из-за палящего солнца.

В пустыне Сахара в Алжире 5 июля отметка на ртутном столбике взлетела до 51,3 градуса, которая, вероятно, стала "самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Алжире", сообщили в ВМО.

Соседний Марокко также зафиксировал национальный температурный рекорд в 43,4 градуса 3 июля в Буарфе.

В Соединенных Штатах Калифорния находится под палящим солнцем, показав рекордные температуры 6 июля в 48,9 градуса в Чино на западе штата, а на следующий день - 47,2 градуса в районе Ван-Найс в Лос-Анджелесе.

В Долине Смерти в пустыне Мохаве 8 июля зарегистрировано 52 градуса по Цельсию - все еще ниже отметки в 56,7 градуса 10 июля 1913 года.

Напомним, в Украину на выходных придет аномальная жара.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы