Метеорологи: 2018 год может стать одним из самых жарких
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Этот год имеет все шансы стать одним из самых жарких в истории и побить температурные рекорды во многих странах. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации (ВМО) Елена Манаенкова, передает УНН со ссылкой на Japan Times.
"Похоже, что 2018 год станет одним из самых жарких лет в истории, с новыми рекордами высоких температур во многих странах", - сказала Манаенкова.
"Это не удивительно. Периоды необычайно жаркой погоды и высокая температура, которые мы испытываем, согласуются с тем, что мы ожидаем в результате изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов. Это не сценарий на будущее. Это происходит сейчас", - добавила она.
Так, невиданная жара, которая бъет температурные рекорды, вызывая засуху и лесные пожары, в течение нескольких недель наблюдается в северном полушарии - от Полярного круга и Скандинавии до Калифорнии в США, Японии и Северной Африки.
Погода этим летом на севере Европы особенно удивляет: столбик термометра на Северном полярном круге достиг отметки в 30 градусов по Цельсию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аномальная жара в Латвии: температура моря бьет рекорды
Согласно данным норвежского метеорологического института, в северной Норвегии на прошлой неделе температура воды достигла 33 градусов, что более чем на 15 градусов выше нормы. Еще один рекорд в Норвегии был установлен в Маккауре в Баренцевом море.
В Квиккйокке в Швеции температура поднялась до 32,5 градуса 17 июля, а финская Лапландия на следующий день столкнулась с 33,4 градуса по Цельсию.
В российской Сибири температура достигла 37,2 градуса в Томпо 9 июля и 35,5 градуса в Ванаваре 26 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Балтийском море множатся токсичные бактерии: есть первая жертва
В других частях Европы жаркая волна переместилась через Ирландию и Британские острова во Францию, хотя температуры там не установили рекордов.
По данным ВМО, страны Южной Европы, напротив, столкнулись с тем, что летние температуры ниже, чем обычно.
Но все еще жаркая, сухая погода вызвала пожары в Греции, забрав жизни более 80 человек. В Японии несколько десятков человек погибли из-за палящего солнца.
В пустыне Сахара в Алжире 5 июля отметка на ртутном столбике взлетела до 51,3 градуса, которая, вероятно, стала "самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Алжире", сообщили в ВМО.
Соседний Марокко также зафиксировал национальный температурный рекорд в 43,4 градуса 3 июля в Буарфе.
В Соединенных Штатах Калифорния находится под палящим солнцем, показав рекордные температуры 6 июля в 48,9 градуса в Чино на западе штата, а на следующий день - 47,2 градуса в районе Ван-Найс в Лос-Анджелесе.
В Долине Смерти в пустыне Мохаве 8 июля зарегистрировано 52 градуса по Цельсию - все еще ниже отметки в 56,7 градуса 10 июля 1913 года.
Напомним, в Украину на выходных придет аномальная жара.