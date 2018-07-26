Аномальна спека в Латвії: температура моря б'є рекорди

У Рое і Мерсрагсі температура води становила +23,7 і +24,6 градуса, і в цілому на Курземська узбережжі Ризької затоки вода значно тепліше, ніж в Відземе або на західному узбережжі Курземе.



У найближчі дні вода в Ризькій затоці стане ще тепліше.



У річках і озерах на території країни температура води в четвер коливається в межах від +21 до +26 градусів.



Нагадаємо, правоохоронні органи знайшли ознаки того, що масштабна пожежа в лісі і на торфовищах в Валдгалской волості в Латвії - результат злочинного діяння, тобто підпалу.

На цьому тижні через бурхливих лісових пожеж влада Латвії попросили допомоги в гасінні у ЄС, проте так як ресурси Євросоюзу не нескінченні, запит на допомогу був переправлений Білорусії.