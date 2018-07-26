Аномальна спека в Латвії: температура моря б'є рекорди

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КИЇВ. 26 липня. УНН. У четвер після обіду температура води в Ризькій затоці в районі Колки в Латвії досягла +26,6 градуса. Це один з найвищих показників в історії спостережень. Про це свідчить інформація Латвійського центру навколишнього середовища, геології та метеорології, передає УНН з посиланням на Delfi.

У Рое і Мерсрагсі температура води становила +23,7 і +24,6 градуса, і в цілому на Курземська узбережжі Ризької затоки вода значно тепліше, ніж в Відземе або на західному узбережжі Курземе.

У найближчі дні вода в Ризькій затоці стане ще тепліше.

У річках і озерах на території країни температура води в четвер коливається в межах від +21 до +26 градусів.

Нагадаємо, правоохоронні органи знайшли ознаки того, що масштабна пожежа в лісі і на торфовищах в Валдгалской волості в Латвії - результат злочинного діяння, тобто підпалу.

На цьому тижні через бурхливих лісових пожеж влада Латвії попросили допомоги в гасінні у ЄС, проте так як ресурси Євросоюзу не нескінченні, запит на допомогу був переправлений Білорусії.

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