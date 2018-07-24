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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33110 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Лесные пожары в Латвии: найдены признаки поджога

Киев  •  УНН

 • 9026 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Правоохранительные органы нашли признаки того, что масштабный пожар в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости в Латвии — результат злоумышленного деяния, то есть поджога. Об этом во вторник, 24 июля, сообщил глава МВД Рихард Козловскис, передает УНН со ссылкой Delfi.

"Признаки указывают на то, что пожар начался не случайно, и это шокирующий факт", — приводит издание слова политика.

Идет следствие, жителей призывают делиться с полицией любой полезной для правоохранительных органов информацией.

Пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости начался во вторник, 17 июля, позже пламя распространилось и на лес. По данным программы ЕС "Copernicus" на 23 июля, выгорело 1010,5 га леса, что на 170 га больше, чем сутки назад.

По информации со спутников, выгорело 267 га леса, 311,7 га кустарников и травы, 431,8 га торфяного болота.

По прогнозам спасателей горение торфяного болота и леса может продолжаться еще неделю и больше.

Напомним, вчера из-за бушующих лесных пожаров власти Латвии попросили помощи в тушении у ЕС, однако так как ресурсы Евросоюза не бесконечны, запрос на помощь был переправлен Белоруссии.

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