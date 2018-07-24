Лесные пожары в Латвии: найдены признаки поджога

"Признаки указывают на то, что пожар начался не случайно, и это шокирующий факт", — приводит издание слова политика.



Идет следствие, жителей призывают делиться с полицией любой полезной для правоохранительных органов информацией.



Пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости начался во вторник, 17 июля, позже пламя распространилось и на лес. По данным программы ЕС "Copernicus" на 23 июля, выгорело 1010,5 га леса, что на 170 га больше, чем сутки назад.



По информации со спутников, выгорело 267 га леса, 311,7 га кустарников и травы, 431,8 га торфяного болота.



По прогнозам спасателей горение торфяного болота и леса может продолжаться еще неделю и больше.

Напомним, вчера из-за бушующих лесных пожаров власти Латвии попросили помощи в тушении у ЕС, однако так как ресурсы Евросоюза не бесконечны, запрос на помощь был переправлен Белоруссии.