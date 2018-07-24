Лісові пожежі в Латвії: знайдено ознаки підпалу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Правоохоронні органи знайшли ознаки того, що масштабна пожежа в лісі і на торфовищах в Валдгалской волості в Латвії - результат злочинного діяння, тобто підпалу. Про це у вівторок, 24 липня, повідомив глава МВС Ріхард Козловскіс, передає УНН з посиланням Delfi.
"Ознаки вказують на те, що пожежа почалася не випадково, і це шокуючий факт", - наводить видання слова політика.
Триває слідство, жителів закликають ділитися з поліцією будь-якою корисної для правоохоронних органів інформацією.
Пожежа на торф'яному болоті в Валдгалской волості почалася у вівторок, 17 липня, пізніше полум'я поширилося і на ліс. За даними програми ЄС "Copernicus" на 23 липня, вигоріло 1010,5 га лісу, що на 170 га більше, ніж добу тому.
За інформацією з супутників, вигоріло 267 га лісу, 311,7 га чагарників і трави, 431,8 га торф'яного болота.
За прогнозами рятувальників горіння торф'яного болота і ліси може тривати ще тиждень і більше.
Нагадаємо, вчора через сильні лісові пожежі влада Латвії попросила допомоги в гасінні у ЄС, проте так як ресурси Євросоюзу не нескінченні, запит на допомогу був переправлений Білорусії.