Лісові пожежі в Латвії: знайдено ознаки підпалу

"Ознаки вказують на те, що пожежа почалася не випадково, і це шокуючий факт", - наводить видання слова політика.



Триває слідство, жителів закликають ділитися з поліцією будь-якою корисної для правоохоронних органів інформацією.



Пожежа на торф'яному болоті в Валдгалской волості почалася у вівторок, 17 липня, пізніше полум'я поширилося і на ліс. За даними програми ЄС "Copernicus" на 23 липня, вигоріло 1010,5 га лісу, що на 170 га більше, ніж добу тому.



За інформацією з супутників, вигоріло 267 га лісу, 311,7 га чагарників і трави, 431,8 га торф'яного болота.



За прогнозами рятувальників горіння торф'яного болота і ліси може тривати ще тиждень і більше.

Нагадаємо, вчора через сильні лісові пожежі влада Латвії попросила допомоги в гасінні у ЄС, проте так як ресурси Євросоюзу не нескінченні, запит на допомогу був переправлений Білорусії.