Аномальная жара в Латвии: температура моря бьет рекорды

В Рое и Мерсрагсе температура воды составила +23,7 и +24,6 градуса, и в целом на Курземском побережье Рижского залива вода значительно теплее, чем в Видземе или на западном побережье Курземе.



В ближайшие дни вода в Рижском заливе станет еще теплее.



В реках и озерах на территории страны температура воды в четверг колеблется в пределах от +21 до +26 градусов./



Напомним, правоохранительные органы нашли признаки того, что масштабный пожар в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости в Латвии — результат злоумышленного деяния, то есть поджога.

На этой неделе из-за бушующих лесных пожаров власти Латвии попросили помощи в тушении у ЕС, однако так как ресурсы Евросоюза не бесконечны, запрос на помощь был переправлен Белоруссии.