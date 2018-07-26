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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31681 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96115 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121589 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129277 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167896 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152889 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140721 просмотра

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Аномальная жара в Латвии: температура моря бьет рекорды

Аномальная жара в Латвии: температура моря бьет рекорды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. В четверг после обеда температура воды в Рижском заливе в районе Колки в Латвии достигла +26,6 градуса. Это один из самых высоких показателей в истории наблюдений. Об этом свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, передает УНН со ссылкой на Delfi.

В Рое и Мерсрагсе температура воды составила +23,7 и +24,6 градуса, и в целом на Курземском побережье Рижского залива вода значительно теплее, чем в Видземе или на западном побережье Курземе.

В ближайшие дни вода в Рижском заливе станет еще теплее.

В реках и озерах на территории страны температура воды в четверг колеблется в пределах от +21 до +26 градусов./

Напомним, правоохранительные органы нашли признаки того, что масштабный пожар в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости в Латвии — результат злоумышленного деяния, то есть поджога.

На этой неделе из-за бушующих лесных пожаров власти Латвии попросили помощи в тушении у ЕС, однако так как ресурсы Евросоюза не бесконечны, запрос на помощь был переправлен Белоруссии.

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