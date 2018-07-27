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У Каліфорнії лісові пожежі почали забирати життя

У Каліфорнії лісові пожежі почали забирати життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Внаслідок лісових пожеж у американському штаті Каліфорнія загинув водій бульдозера та постраждали троє пожежників. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

За словами рятувальників ситуація у районі дуже хаотична, тому що люди проводять екстрену евакуацію, а вогонь зносить усе на своєму шляху.

У Каліфорнійському департаменті лісового господарства та пожежної охорони повідомили, що станом на вчора пожежа займала 115 квадратних кілометрів.

У регіоні оголошено надзвичайний стан.

Влада Каліфорнії заарештувала 32-літнього чоловіка за підозрою у п’яти підпалах. Триває слідство.

Нагадаємо, велика лісова пожежа в Німеччині загрожує населеному пункту Фіхтенвальде під Потсдамом, який знаходитися в декількох десятках кілометрів від Берліна.

Нагадаємо, кількість загиблих під час лісової пожежі в районі грецького прибережного міста Мате в східній Аттиці в четвер зросла до 85 осіб.

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