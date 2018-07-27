В Калифорнии лесные пожары начали забирать жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В результате лесных пожаров в американском штате Калифорния погиб водитель бульдозера и пострадали трое пожарных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
По словам спасателей ситуация в районе очень хаотична, потому что люди проводят экстренную эвакуацию, а огонь сносит все на своем пути.
В Калифорнийском департаменте лесного хозяйства и пожарной охраны сообщили, что по состоянию на вчера пожар занимал 115 квадратных километров.
В регионе объявлено чрезвычайное положение.
Власти Калифорнии арестовала 32-летнего мужчину по подозрению в пяти поджогах. Продолжается следствие.
Напомним, крупный лесной пожар в Германии грозит населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом, который находиться в нескольких десятках километров от Берлина.
Напомним, количество погибших во время лесного пожара в районе греческого прибрежного города Мате в восточной Аттике в четверг выросло до 85 человек.