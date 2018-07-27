У Німеччині спалахнула масштабна лісова пожежа

Влада федеральної землі Бранденбург в четвер, 26 липня, закликала населення містечка бути готовим до можливої ​​евакуації.



В операції з гасіння вогню, що охопив соснові ліси на площі близько 90 гектарів, залучені близько 200 пожежників. Вони намагаються локалізувати поширення полум'я і не допустити, щоб воно перекинулося на житлові райони. У з'ясуванні обстановки допомагає поліцейський вертоліт.



Через пожежу на автобанах біля Потсдама виникли багатокілометрові пробки. Деякі відрізки трас були повністю перекриті через небезпеку, яку представляють клуби диму, а також для того, щоб надати вільний проїзд пожежних машин.



Через тривалу посуху загроза лісових пожеж особливо велика в Бранденбурзі, вкритому сосняком. Земельні влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Варто відзначити, що за інформацією rbb 24 в лісі, який зараз охоплений пожежею були виявлені залишки снарядів часів Другої світової війни, що може стати додатковою загрозою і ускладнити гасіння.

Нагадаємо, кількість загиблих під час лісової пожежі в районі грецького прибережного міста Мате в східній Аттиці в четвер зросла до 85 осіб.