У Німеччині спалахнула масштабна лісова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Велика лісова пожежа в Німеччині загрожує населеному пункту Фіхтенвальде під Потсдамом, який знаходитися в декількох десятках кілометрів від Берліна. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Влада федеральної землі Бранденбург в четвер, 26 липня, закликала населення містечка бути готовим до можливої евакуації.
В операції з гасіння вогню, що охопив соснові ліси на площі близько 90 гектарів, залучені близько 200 пожежників. Вони намагаються локалізувати поширення полум'я і не допустити, щоб воно перекинулося на житлові райони. У з'ясуванні обстановки допомагає поліцейський вертоліт.
Через пожежу на автобанах біля Потсдама виникли багатокілометрові пробки. Деякі відрізки трас були повністю перекриті через небезпеку, яку представляють клуби диму, а також для того, щоб надати вільний проїзд пожежних машин.
Через тривалу посуху загроза лісових пожеж особливо велика в Бранденбурзі, вкритому сосняком. Земельні влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.
Варто відзначити, що за інформацією rbb 24 в лісі, який зараз охоплений пожежею були виявлені залишки снарядів часів Другої світової війни, що може стати додатковою загрозою і ускладнити гасіння.
Нагадаємо, кількість загиблих під час лісової пожежі в районі грецького прибережного міста Мате в східній Аттиці в четвер зросла до 85 осіб.