Спека у Японії вбила 65 людей за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Безпрецедентна спека в Японії стала причиною смерті щонайменше 65 осіб за тиждень, з початку липня жертв вже 80. Про це у вівторок повідомили чиновники з уряду країни, передає УНН з посиланням на AFP.
Цьогорічну спеку в Японії класифікували як "стихійне лихо".
Протягом тижня до неділі щонайменше 65 людей загинули від теплового удару, в той час як 22 тисячі 647 осіб було госпіталізовано, повідомляє агентство з ліквідації наслідків пожеж і стихійних лих.
У відомстві заявили у вівторок, що з початку липня в цілому загинули 80 осіб, і понад 35 тисяч осіб були госпіталізовані.
Серед загиблих був шестирічний школяр, який втратив свідомість, повертаючись з екскурсії.
"Оскільки небувала спека продовжує огортати країну, необхідні термінові заходи для захисту життя школярів", - заявив сьогодні представник уряду Японії Йосіхіде Суга.
Уряд країни заявив, що надасть кошти для забезпечення того, щоб всі школи були оснащені кондиціонерами до наступного літа.
Нагадаємо, спека в Японії побила температурний рекорд - вище 41 градуса за Цельсієм.