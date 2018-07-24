Жара в Японии убила 65 людей за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Беспрецедентная жара в Японии стала причиной смерти по меньшей мере 65 человек за неделю, с начала июля жертв уже 80. Об этом во вторник сообщили чиновники из правительства страны, передает УНН со ссылкой на AFP.
Жару этого года в Японии классифицировали как "стихийное бедствие".
На протяжении недели до воскресенья по меньшей мере 65 человек погибли от теплового удара, в то время как 22 тысячи 647 человек были госпитализированы, сообщает агентство по ликвидации последствий пожаров и стихийных бедствий.
В ведомстве заявили во вторник, что с начала июля в общей сложности погибло 80 человек, и более 35 тысяч человек были госпитализированы.
Среди погибших был шестилетний школьник, который потерял сознание на обратном пути с экскурсии.
"Поскольку небывалая жара продолжает окутывать страну, необходимы срочные меры для защиты жизни школьников", - заявил сегодня представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
Правительство страны заявило, что предоставит средства для обеспечения того, чтобы все школы были оснащены кондиционерами к следующему лету.
Напомним, жара в Японии побила температурный рекорд - выше 41 градуса по Цельсию.