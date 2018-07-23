Спека у Японії побила температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Температура в японському місті Кумагая недалеко від Токіо досягла 41,1° С, що є рекордним показником у Японії за всю історію спостережень. Про це з посиланням на метеорологічне агентство країни в понеділок повідомляє Kyodo News, передає УНН.
Така спека затьмарила попередній рекорд в 41,0° С, зафіксований у серпні 2013 року в місті Сіманто в Японії.
В останні тижні палюче сонце в Японії привело до загибелі більше 40 людей і відправило десятки тисяч до лікарень. Лише в суботу від ймовірного теплового удару загинули щонайменше 11 осіб, зазначає видання.
Нагадаємо, раніше було відомо про понад 30 померлих через спеку в Японії.