Жара в Японии побила температурный рекорд

Такая жара затмила предыдущий рекорд в 41,0° С, зафиксированный в августе 2013 года в городе Симанто в Японии.

В последние недели палящее солнце в Японии привело к гибели более 40 человек и отправило десятки тысяч в больницы. Только в субботу от предполагаемого теплового удара погибли по меньшей мере 11 человек, отмечает издание.

Напомним, ранее было известно о более 30 умерших из-за жары в Японии.