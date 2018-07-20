Жара в Японии забрала жизни уже более 30 человек

При этом, по данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается еще более жаркая погода.

По данным издания, высокая температура, которая в центральной Японии поднялась до 40,7 градусов в среду, привела к тому, что в больницы попали более 10 тысяч человек. 10 погибших были из семи префектур.

Напомним, ранее было известно о 14 умерших из-за жары в Японии.