Жара в Японии забрала жизни уже более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. После того, как в четверг от жары умерли еще десять человек, число погибших в Японии от палящего солнца превысило 30 человек, начиная с 9 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Kyodo News.
При этом, по данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается еще более жаркая погода.
По данным издания, высокая температура, которая в центральной Японии поднялась до 40,7 градусов в среду, привела к тому, что в больницы попали более 10 тысяч человек. 10 погибших были из семи префектур.
Напомним, ранее было известно о 14 умерших из-за жары в Японии.