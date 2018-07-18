В Японії через спеку померли 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Через спеку в Японії протягом трьох днів померло 14 людей. Про це повідомляє Japan Today, передає УНН.
Протягом триденних вихідних (із суботи до понеділка) в Японії померло під час спеки 14 осіб. Зокрема, 90-річну знайшли без свідомості на підлозі.
Як повідомляється, тисячі людей звернулися до лікарні через спеку.
Температура повітря, зокрема, у понеділок в місті Ібігава піднялася вище 39 градусів. У столиці Токіо зафіксували 34 градусів.
У неділю температура у 35 і вище була зареєстрована в 200 точках Японії.
Подібна спека у липні спостерігалась востаннє у 2014 році.
Як повідомляв УНН, 8 липня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9.