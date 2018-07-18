В Японии из-за жары умерли 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Из-за жары в Японии в течение трех дней умерло 14 человек. Об этом сообщает Japan Today, передает УНН.
В течение трехдневных выходных (с субботы до понедельника) в Японии умерло во время жары 14 человек. В частности, 90-летнюю нашли без сознания на полу.
Как сообщается, тысячи людей обратились в больницу из-за жары.
Температура воздуха, в частности, в понедельник в городе Ибигава поднялась выше 39 градусов. В столице Токио зафиксировали 34 градусов.
В воскресенье температура в 35 и выше была зарегистрирована в 200 точках Японии.
Подобная жара в июле наблюдалась в последний раз в 2014 году.
Как сообщал УНН, 8 июля, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.