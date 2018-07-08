В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США, передает УНН.
“Эпицентр землетрясения находился на глубине свыше 39 километров в 30 км к юго-востоку от населенного пункта Охара в префектуре Киото”, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Напомним, на западе Албании у залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны, в среду около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.