В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

“Эпицентр землетрясения находился на глубине свыше 39 километров в 30 км к юго-востоку от населенного пункта Охара в префектуре Киото”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, на западе Албании у залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны, в среду около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.