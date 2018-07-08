В Японії стався землетрус магнітудою 5,9

“Епіцентр землетрусу знаходився на глибині понад 39 кілометрів в 30 км на південний схід від населеного пункту Охара в префектурі Кіото”, — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань у результаті землетрусу немає.

Як зазначається, загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, на заході Албанії біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця за 30 км на захід від столиці Тирани, в середу близько 9 ранку стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Рихтера.