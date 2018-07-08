В Японії стався землетрус магнітудою 5,9
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9. Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США, передає УНН.
“Епіцентр землетрусу знаходився на глибині понад 39 кілометрів в 30 км на південний схід від населеного пункту Охара в префектурі Кіото”, — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих і руйнувань у результаті землетрусу немає.
Як зазначається, загроза цунамі не оголошувалася.
Нагадаємо, на заході Албанії біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця за 30 км на захід від столиці Тирани, в середу близько 9 ранку стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Рихтера.