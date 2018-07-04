В Албанії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. На заході Албанії біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця за 30 км на захід від столиці Тирани, в середу близько 9 ранку стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Рихтера. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Геологи також повідомили про серію афтершоків з найбільшою магнітудою 4,3 бала. Підземні поштовхи відчувалися навіть у Тирані.
Станом на зараз інформації про пошкодження чи жертви не надходило.
Землетрус магнітудою 5,0 за шкалою Ріхтера стався 1 липня в 17:27:01 за Гринвічем в 76 км на північний-схід від японського міста Муцу.
Як повідомляв УНН, майже 7 тис. житлових будинків та господарських споруд пошкоджено в японській префектурі Осака на південному заході острова Хонсю в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався 18 червня.
Число постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ятеро людей. Зараз більше тисячі осіб перебувають в евакуаційних центрах.