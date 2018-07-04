В Албанії стався потужний землетрус

Геологи також повідомили про серію афтершоків з найбільшою магнітудою 4,3 бала. Підземні поштовхи відчувалися навіть у Тирані.



Станом на зараз інформації про пошкодження чи жертви не надходило.



Землетрус магнітудою 5,0 за шкалою Ріхтера стався 1 липня в 17:27:01 за Гринвічем в 76 км на північний-схід від японського міста Муцу.



Як повідомляв УНН, майже 7 тис. житлових будинків та господарських споруд пошкоджено в японській префектурі Осака на південному заході острова Хонсю в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався 18 червня.

Число постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ятеро людей. Зараз більше тисячі осіб перебувають в евакуаційних центрах.