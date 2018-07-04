В Албании произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На западе Албании у залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны, в среду около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Геологи также сообщили о серии афтершоков с наибольшей магнитудой 4,3 балла. Подземные толчки ощущались даже в Тиране.
По состоянию на сейчас информации о повреждениях или жертвах не поступало.
Землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло 1 июля в 17:27:01 по Гринвичу в 76 км к северо-востоку от японского города Муцу.
Как сообщал УНН, почти 7 тыс. жилых домов и хозяйственных построек повреждены в японской префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошел 18 июня.
Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.