Японію знову сколихнув землетрус

Гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 55,34 км, його епіцентр, за попередніми даними, був розташований на 41,5036 градуса північної широти і 142,0809 градуса східної довготи.



Інформації про пошкодження і постраждалих поки не надходило.



Як повідомляв УНН, майже 7 тис. житлових будинків та господарських споруд пошкоджено в японській префектурі Осака на південному заході острова Хонсю в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався 18 червня.



Число постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ятеро людей. Зараз більше тисячі осіб перебувають в евакуаційних центрах.