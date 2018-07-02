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Японію знову сколихнув землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Землетрус магнітудою 5,0 за шкалою Ріхтера стався вчора в 17:27:01 за Гринвічем в 76 км на північний-схід від японського міста Муцу. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.

Гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 55,34 км, його епіцентр, за попередніми даними, був розташований на 41,5036 градуса північної широти і 142,0809 градуса східної довготи.

Інформації про пошкодження і постраждалих поки не надходило.

Як повідомляв УНН, майже 7 тис. житлових будинків та господарських споруд пошкоджено в японській префектурі Осака на південному заході острова Хонсю в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався 18 червня. 

Число постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ятеро людей. Зараз більше тисячі осіб перебувають в евакуаційних центрах.

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