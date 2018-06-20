Землетрясение в Японии: число жертв увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Падающая бетонная стена в школе убила 9-летнюю девочку. Два человека погибли в возрасте 80 лет, а позже чиновники заявили, что подтвердили смерть 81-летней женщины. Большинство раненых были в Осаке.
Кроме того, есть сообщения о пожаре в заповедниках Higashiyodogawa и Nishiyodogawa в районе жилых зданий.
Поврежденные здания школ, здание городского совета в Ибараки, офисные и частные дома.
В городе Такацуки разрушена дорога и угроза затопленных районов.
Также повреждены трубопроводы со сточными водами.
Сотни домов были повреждены в Осаке и 3 других префектурах. Без газа остались более ста тысяч семей.
Как сообщал УНН, в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в японской префектуре Осака, погибли три человека, еще 37 человек получили ранения. Движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено, а также нарушило авиасообщение на юго-западе страны.