Землетрус у Японії: кількість жертв збільшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ять людей. Зараз понад тисячі чоловік знаходяться в евакуаційних центрах. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
Падаюча бетонна стіна в школі вбила 9-річну дівчинку. Дві людини загинули у віці 80 років, а пізніше чиновники заявили, що підтвердили смерть 81-річної жінки. Більшість поранених були в Осаці.
Крім того, є повідомлення про пожежу в заповідниках Higashiyodogawa і Nishiyodogawa в районі житлових будівель.
Пошкоджені будівлі шкіл, будівля міської ради в Ібаракі, офісні та приватні будинки.
У місті Такацукі зруйнована дорога та є загроза затопленя району.
Також пошкоджені трубопроводи з стічними водами.
Сотні будинків були пошкоджені в Осаці і 3 інших префектурах. Без газу залишилися понад сто тисяч сімей.
Як повідомляв УНН, унаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,1, що стався в японській префектурі Осака, загинули три людини, ще 37 осіб отримали поранення. Рух швидкісних і звичайних поїздів на південному заході Японії практично повністю зупинено, а також порушило авіасполучення на південному заході країни.