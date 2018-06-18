У Японії потужний землетрус призвів до жертв і транспортного колапсу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Унаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,1, що стався в японській префектурі Осака, загинули три людини, ще 37 осіб отримали поранення. Рух швидкісних і звичайних поїздів на південному заході Японії практично повністю зупинено, а також порушило авіасполучення на південному заході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
Однією із загиблих виявилася 9-річна дівчинка, яку придавило стіною біля шкільного басейну. Крім того, землетрус забрав життя ще двох літніх людей. Один з них загинув при обваленні стіни, другий з травмами був доставлений в госпіталь, де і помер.
Сейсмологи повідомили, що епіцентр землетрусу знаходився на півночі префектури Осака, вогнище залягало на глибині 13 км. Даних про великі руйнування не надходило, однак сильні підземні поштовхи відчувалися в префектурах Осака, Кіото, Хиого, Міе і Нара.
Видання Japan Times називає землетрус “одним з найпотужніших за останнє десятиліття”.
Як повідомляє на своєму сайті енергетична компанія Kansai Electric Power, в результаті землетрусу перервана подача електроенергії приблизно в 170 тис. Квартир і індивідуальних будинків. Об’єкти атомної енергетики не постраждали, радіаційний фон у атомних станцій залишається в нормі, додали в компанії, якій також належать дві АЕС в цьому районі.
Повністю припинено рух метро в місті Осака з населенням 2,6 млн осіб. Аеропорт Кансай припинив прийом літаків і веде перевірку злітно-посадкових смуг.
Нагадаємо, 14 червня у Чилі стався землетрус магнітудою 5,6.