У Чилі стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні у Чилі стався землетрус магнітудою 5,6. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 275 км на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, раніше на півночі Еквадору стався землетрус магнітудою 5,4. Підземні поштовхи були зафіксовані в 08:36 за місцевим часом. Епіцентр знаходився недалеко від Котакачі в провінції Імбабура, гіпоцентр залягав на глибині 10 км.
Також у вівторок, 22 травня, в Іраку стався землетрус магнітудою 4,5. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 39 км на південний захід від міста Халабджа. Ядро землетрусу залягало на глибині 10 км.