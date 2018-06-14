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У Чилі стався потужний землетрус

У Чилі стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні у Чилі стався землетрус магнітудою 5,6. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 275 км на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, раніше на півночі Еквадору стався землетрус магнітудою 5,4. Підземні поштовхи були зафіксовані в 08:36 за місцевим часом. Епіцентр знаходився недалеко від Котакачі в провінції Імбабура, гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

Також у вівторок, 22 травня, в Іраку стався землетрус магнітудою 4,5. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 39 км на південний захід від міста Халабджа. Ядро землетрусу залягало на глибині 10 км.

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