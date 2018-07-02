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Японию снова всколыхнуло землетрясение

Японию снова всколыхнуло землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло вчера в 17:27:01 по Гринвичу в 76 км к северо-востоку от японского города Муцу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 55,34 км, его эпицентр, по предварительным данным, располагался на 41,5036 градуса северной широты и 142,0809 градуса восточной долготы.

Информации о повреждениях и пострадавших пока не поступало.

Как сообщал УНН, почти 7 тыс. жилых домов и хозяйственных построек повреждены в японской префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю в результате произошедшего там 18 июня землетрясения магнитудой 6,1.

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.

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