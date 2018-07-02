Японию снова всколыхнуло землетрясение

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 55,34 км, его эпицентр, по предварительным данным, располагался на 41,5036 градуса северной широты и 142,0809 градуса восточной долготы.



Информации о повреждениях и пострадавших пока не поступало.



Как сообщал УНН, почти 7 тыс. жилых домов и хозяйственных построек повреждены в японской префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю в результате произошедшего там 18 июня землетрясения магнитудой 6,1.



Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.