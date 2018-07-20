Спека в Японії забрала життя вже понад 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Після того, як у четвер від спеки померли ще десять людей, кількість загиблих у Японії від палючого сонця перевищила 30 осіб, починаючи з 9 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Kyodo News.
При цьому, за даними синоптиків, в найближчі дні очікується ще більш спекотна погода.
За даними видання, висока температура, яка в центральній Японії піднялася до 40,7 градусів в середу, привела до того, що в лікарні потрапили понад 10 тисяч осіб. 10 загиблих були з семи префектур.
Нагадаємо, раніше було відомо про 14 померлих через спеку в Японії.