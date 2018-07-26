В Україну на вихідних прийде аномальна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. На вихідних в Україну прийде аномальна спека, температура повітря на півдні досягатиме +35 градусів. Про це УНН повідомили у відділі метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.
"Буде спека – близько 30 градусів. По всій Україні спекотна погода буде. Київ – десь на вихідні 28-30 градусів буде денна температура. На півдні до +35 буде. Температура буде підвищуватися починаючи з п’ятниці", - повідомили в Укргідрометцентрі.
В гідрометцентрі зазначили, що така погода протримається кілька днів, приблизно 2 серпня спека почне спадати.
Нагадаємо, у Латвії аномальна спека б'є рекорди. У четвер після обіду температура води в Ризькій затоці в районі Колки в Латвії досягла +26,6 градуса. Це один з найвищих показників в історії спостережень.