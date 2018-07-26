В Украину на выходных придет аномальная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. На выходных в Украину придет аномальная жара, температура воздуха на юге будет достигать 35 градусов. Об этом сообщили УНН в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.
"Будет жара - около 30 градусов. По всей Украине жаркая погода будет. Киев - где-то на выходные 28-30 градусов будет дневная температура. На юге до +35 будет. Температура будет повышаться начиная с пятницы", - сообщили в Укргидрометцентре.
В гидрометцентре отметили, что такая погода продержится несколько дней, приблизительно 2 августа жара начнет спадать.
Напомним, в Латвии аномальная жара бьет рекорды. В четверг после обеда температура воды в Рижском заливе в районе Колки в Латвии достигла +26,6 градуса. Это один из самых высоких показателей в истории наблюдений.