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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35950 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101029 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123121 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130723 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168506 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153121 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140909 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 180835 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В Украину на выходных придет аномальная жара

В Украину на выходных придет аномальная жара

Киев  •  УНН

 • 20631 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. На выходных в Украину придет аномальная жара, температура воздуха на юге будет достигать 35 градусов. Об этом сообщили УНН в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

"Будет жара - около 30 градусов. По всей Украине жаркая погода будет. Киев - где-то на выходные 28-30 градусов будет дневная температура. На юге до +35 будет. Температура будет повышаться начиная с пятницы", - сообщили в Укргидрометцентре.

В гидрометцентре отметили, что такая погода продержится несколько дней, приблизительно 2 августа жара начнет спадать.

Напомним, в Латвии аномальная жара бьет рекорды. В четверг после обеда температура воды в Рижском заливе в районе Колки в Латвии достигла +26,6 градуса. Это один из самых высоких показателей в истории наблюдений.

Украинские Национальные Новости

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