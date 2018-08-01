Експерти розповіли, де в Києві найбільш забруднене повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Найбільш забруднене повітря зафіксоване на окремих територіях в центрі, в Оболонському та Голосіївському районах. Про це повідомляє Держпродспоживслужба в місті Києві, передає УНН.
Так, за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії станом на 13 годину 01.08.2018 р. рівень забруднення досяг:
• завислі речовини (пил) 1,33 ГДК с.д. на пл. Бессарабській, пл. Деміївська;
• оксид вуглецю – 1,33 ГДК с.д. на пл. Бессарабській, пл. Деміївська;
• діоксид азотом – 3,5-5 ГДК с.д. вул. Попудренка, 50, пл. Бессарабській, пл. Деміївська, пр. Оболонський, 14, вул. Довженка, 8, бул. Л.Українки, 29;
• формальдегідом - 3,0-7,6 ГДК с.д. вул. Попудренка, 50, пл. Бессарабській, пл. Деміївська, пр. Оболонський, 14, вул. Довженка, 8, бул. Л.Українки, 29;.
Також у службі відзначили, що погода 2 серпня сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
Нагадаємо, у повітрі столиці зафіксовано перевищення шкідливих домішок унаслідок особливих метеорологічних умов, що супроводжуються безвітряною погодою та триватимуть до 3 серпня.