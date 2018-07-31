Киян попередили про смог

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У повітрі столиці зафіксовано перевищення шкідливих домішок унаслідок особливих метеорологічних умов, що супроводжуються безвітряною погодою та триватимуть до 3 серпня. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН.

“За повідомленням УкрГідрометцентру, 31 липня та 1 серпня 2018 року у м. Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря”, — йдеться у повідомленні.

За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 — 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) у таких місцевостях:

  • в районах площ Бессарабської та Деміївської;
  • Оболонського проспекту;
  • вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 — 7,5 середньодобових ГДК, у таких районах:

  • площ Бессарабської та Деміївської;
  • проспектів Оболонського та Перемоги,
  • бульвару Л.Українки,
  • вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська.

Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря) утримаються в м.Києві до 3 серпня 2018 року.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень.

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