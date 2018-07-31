Киян попередили про смог
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У повітрі столиці зафіксовано перевищення шкідливих домішок унаслідок особливих метеорологічних умов, що супроводжуються безвітряною погодою та триватимуть до 3 серпня. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“За повідомленням УкрГідрометцентру, 31 липня та 1 серпня 2018 року у м. Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря”, — йдеться у повідомленні.
За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 — 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) у таких місцевостях:
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- в районах площ Бессарабської та Деміївської;
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- Оболонського проспекту;
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- вулиці Довженка та проспекту Перемоги.
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Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 — 7,5 середньодобових ГДК, у таких районах:
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- площ Бессарабської та Деміївської;
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- проспектів Оболонського та Перемоги,
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- бульвару Л.Українки,
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- вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська.
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Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря) утримаються в м.Києві до 3 серпня 2018 року.