Киян попередили про смог

“За повідомленням УкрГідрометцентру, 31 липня та 1 серпня 2018 року у м. Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря”, — йдеться у повідомленні.

За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 — 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) у таких місцевостях:



в районах площ Бессарабської та Деміївської;



Оболонського проспекту;



вулиці Довженка та проспекту Перемоги.



Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 — 7,5 середньодобових ГДК, у таких районах:



площ Бессарабської та Деміївської;



проспектів Оболонського та Перемоги,



бульвару Л.Українки,



вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська.



Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря) утримаються в м.Києві до 3 серпня 2018 року.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень.