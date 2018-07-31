Киевлян предупредили о смоге
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В воздухе столицы зафиксировано превышение вредных примесей вследствие особых метеорологических условий, которые сопровождаются безветренной погодой и продлятся до 3 августа. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“По сообщению Укргидрометцентра, 31 июля и 1 августа 2018 в г. Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха”, — говорится в сообщении.
По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 — 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в таких местностях:
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- в районах площадей Бессарабской и Демеевской;
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- Оболонского проспекта;
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- улицы Довженко и проспекта Победы.
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Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 — 7,5 среднесуточных ПДК, в таких районах:
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- площадей Бессарабской и Демеевской;
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- проспектов Оболонского и Победы,
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- бульвара Л.Украинки,
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- улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.
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Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха) продержатся в Киеве до 3 августа 2018 года.