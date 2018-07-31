Киевлян предупредили о смоге

“По сообщению Укргидрометцентра, 31 июля и 1 августа 2018 в г. Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха”, — говорится в сообщении.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 — 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в таких местностях:



в районах площадей Бессарабской и Демеевской;



Оболонского проспекта;



улицы Довженко и проспекта Победы.



Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 — 7,5 среднесуточных ПДК, в таких районах:



площадей Бессарабской и Демеевской;



проспектов Оболонского и Победы,



бульвара Л.Украинки,



улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.



Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха) продержатся в Киеве до 3 августа 2018 года.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август.