Киевлян предупредили о смоге

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КИЕВ. 31 июля. УНН. В воздухе столицы зафиксировано превышение вредных примесей вследствие особых метеорологических условий, которые сопровождаются безветренной погодой и продлятся до 3 августа. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“По сообщению Укргидрометцентра, 31 июля и 1 августа 2018 в г. Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха”, — говорится в сообщении.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 — 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в таких местностях:

  • в районах площадей Бессарабской и Демеевской;
  • Оболонского проспекта;
  • улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 — 7,5 среднесуточных ПДК, в таких районах:

  • площадей Бессарабской и Демеевской;
  • проспектов Оболонского и Победы,
  • бульвара Л.Украинки,
  • улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха) продержатся в Киеве до 3 августа 2018 года.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август.

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