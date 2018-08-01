Эксперты рассказали, где в Киеве наиболее загрязненный воздух

Так, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13 часов 01.08.2018 г. уровень загрязнения достиг:

• взвешенные вещества (пыль) 1,33 ПДК в.д. на пл. Бессарабской, пл. Демеевская;

• оксид углерода - 1,33 ПДК в.д. на пл. Бессарабской, пл. Демеевская;

• диоксид азота - 3,5-5 ПДК в.д. ул. Попудренко, 50, пл. Бессарабской, пл. Демеевская, пр. Оболонский, 14, ул. Довженко, 8, бул. Л., 29;

• формальдегидом - 3,0-7,6 ​​ПДК в.д. ул. Попудренко, 50, пл. Бессарабской, пл. Демеевская, пр. Оболонский, 14, ул. Довженко, 8, бул. Л.Украинки, 29 ;.

Также в службе отметили, что погода 2 августа будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Напомним, в воздухе столицы зафиксировано превышение вредных примесей вследствие особых метеорологических условий, сопровождающихся безветренной погодой и продлятся до 3 августа.