Эксперты рассказали, где в Киеве наиболее загрязненный воздух
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Наиболее загрязненный воздух зафиксировано на отдельных территориях в центре, в Оболонском и Голосеевском районах. Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Киеве, передает УНН.
Так, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13 часов 01.08.2018 г. уровень загрязнения достиг:
• взвешенные вещества (пыль) 1,33 ПДК в.д. на пл. Бессарабской, пл. Демеевская;
• оксид углерода - 1,33 ПДК в.д. на пл. Бессарабской, пл. Демеевская;
• диоксид азота - 3,5-5 ПДК в.д. ул. Попудренко, 50, пл. Бессарабской, пл. Демеевская, пр. Оболонский, 14, ул. Довженко, 8, бул. Л., 29;
• формальдегидом - 3,0-7,6 ПДК в.д. ул. Попудренко, 50, пл. Бессарабской, пл. Демеевская, пр. Оболонский, 14, ул. Довженко, 8, бул. Л.Украинки, 29 ;.
Также в службе отметили, что погода 2 августа будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.
Напомним, в воздухе столицы зафиксировано превышение вредных примесей вследствие особых метеорологических условий, сопровождающихся безветренной погодой и продлятся до 3 августа.