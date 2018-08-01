Эксперты рассказали, где в Киеве наиболее загрязненный воздух

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 14087 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 75953 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118741 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126641 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166059 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152273 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140263 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130340 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 178970 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Эксперты рассказали, где в Киеве наиболее загрязненный воздух

Эксперты рассказали, где в Киеве наиболее загрязненный воздух

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Наиболее загрязненный воздух зафиксировано на отдельных территориях в центре, в Оболонском и Голосеевском районах. Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Киеве, передает УНН.

Так, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13 часов 01.08.2018 г. уровень загрязнения достиг:

• взвешенные вещества (пыль) 1,33 ПДК в.д. на пл. Бессарабской, пл. Демеевская;

• оксид углерода - 1,33 ПДК в.д. на пл. Бессарабской, пл. Демеевская;

• диоксид азота - 3,5-5 ПДК в.д. ул. Попудренко, 50, пл. Бессарабской, пл. Демеевская, пр. Оболонский, 14, ул. Довженко, 8, бул. Л., 29;

• формальдегидом - 3,0-7,6 ​​ПДК в.д. ул. Попудренко, 50, пл. Бессарабской, пл. Демеевская, пр. Оболонский, 14, ул. Довженко, 8, бул. Л.Украинки, 29 ;.

Также в службе отметили, что погода 2 августа будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Напомним, в воздухе столицы зафиксировано превышение вредных примесей вследствие особых метеорологических условий, сопровождающихся безветренной погодой и продлятся до 3 августа.

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