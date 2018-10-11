Киев окутала пелена загрязненного воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Центральная геофизическая обсерватория Украины имени Бориса Срезневского сообщила о повышенных уровнях загрязнения атмосферного воздуха в Киеве. Об этом со ссылкой на данные обсерватории сообщает УНН.
“По данным стационарных постов наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 8 по 11 октября 2018 года в воздухе Киева отмечены повышенные уровни загрязнения воздуха диоксидом азота, формальдегидом”, — говорится в сообщении.
В частности, их суточные концентрации превышали соответствующие среднесуточные предельно допустимые концентрации на некоторых постах в 3-4 раза.
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Такое загрязнение обусловлено, помимо традиционных выбросов от стационарных и передвижных источников загрязнения, метеорологическими условиями — слабым ветром и температурными инверсиями, которые препятствовали рассеиванию загрязнения в верхних слоях атмосферы.
Ветер в эти дни был преимущественно юго-западного и западного направления, с 9 октября — северо-западного.
Учитывая указанные ветровые параметры пожар в Ичнянском районе не повлиял на состояние загрязнения воздуха в столичном регионе.
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Отметим, что состояние атмосферы в столице также обусловлен сухим антициклоном. Такие погодные условия в половине областей Украины увеличивают риски возникновения пожаров.