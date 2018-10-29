Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ - отчет

Загрязнение воздуха все еще представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды, говорится в отчете.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы в Европе и, в частности, вредных загрязняющих веществ, таких как диоксид азота, а также твердых частиц, согласно отчету EEA за 2018 год. Выбросы от сельского хозяйства, производства энергии, промышленности и домашних хозяйств также способствуют загрязнению воздуха.



Твердые частицы (ТЧ), двуокиси азота (NO2) и наземный уровень озона (О3) наносят наибольший вред здоровью людей, говорится в отчете. Высокие концентрации загрязнения атмосферного воздуха продолжают негативно влиять на европейцев, особенно тех, кто живет в городах. Загрязнение воздуха также имеет значительные экономические последствия, сокращает жизнь людей, увеличивает медицинские расходы и снижает производительность в экономике через рабочие дни, потерянные из-за проблем со здоровьем. Загрязнение воздуха также отрицательно влияет на экосистему, вредит почве, лесу, озерам и рекам и снижает уровень урожайности сельскохозяйственных культур.



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Прошла и текущая политика и технологические достижения привели к медленному, но неуклонному прогрессу в уменьшении этих негативных воздействий. Обновленные оценки в докладе свидетельствуют, что концентрации ТЧ 2.5 привели к около 422 000 преждевременных смертей в 41 стране Европы в 2015 году, из которых примерно 391 000 - в 28 странах ЕС.



Более широкая оценка, включена в отчет этого года, возвращаясь к 1990 году, показывает, что преждевременные смерти по PM2.5 сократилась примерно на полмиллиона преждевременных смертей в год. Это связано с выполнением европейской политикой по качеству воздуха и внедрением мероприятий на национальном и местном уровнях, которые привели, например, к использованию экологически чистых автомобилей, промышленности и производства энергии.



Как сообщал УНН, Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом.



Напомним, в октябре центральна геофизическая обсерватория Украины имени Бориса Срезневского сообщила о повышенном уровне загрязнения атмосферного воздуха в Киеве.



