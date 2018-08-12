Рідкісні фламінго вперше за 15 років відклали яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Через рекордно високі температури стая рідкісних Андських фламінго відклала яйця вперше з 2003 року. Про це пише видання AP, посилаючись на Фонд збереження навколоводних птахів і водно-болотних угідь (WWF), передає УНН.
Представники організації в заповіднику британського Глостершира повідомили, що у п’ятницю шість екзотичних птахів вперше за 15 років відклали дев’ять яєць, всі з яких, щоправда, були безплідними.
Це сталося в той час, як температура в Європі почала досягати рекордних рівнів — і нагадала істотам про гаряче, вологе літо в їх природному середовищі існування.
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Природоохоронці заявили, що замінили яйця Андських фламінго на яйця їхніх “ближчих родичів”, чилійських фламінго — щоб і мати, і батько птахів могли спостерігати, як пташенята вилупляться, а потім продовжити їх ростити.
За словами WWF, матерям фламінго було дано лише кілька таких яєць, “щоб заохотити інших птахів відкласти більше яєць, одне з яких може бути родючим”.