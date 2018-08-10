У Британії в об’єктив камери потрапила гігантська акула-лисиця

Роберт, який проводить екскурсії на човнах, зумів зробити кілька чудових фото акули, яка вистрибнула з води біля міста Торкі, що лежить на південному узбережжі Англії. У той момент він знаходився в човні на ранковій прогулянці зі ще 12 пасажирами.



Як повідомляє видання, у той же час біля берегів англійського міста Плімут була помічена ще одна небезпечна морська істота – синя акула.



Відеоролики показують, як тварина, не лякаючись, плаває поряд з водолазами - і навіть гризе камеру.



У недавньому прогнозі експерти зазначали, що акула-молот і велика біла акула також можуть невдовзі з’явитись біля берегів Великобританії.



У дослідженні було виявлено, що 10 видів акул, які в даний час зустрічаються в середземноморських і африканських водах, можуть оселитись в британських морях в найближчі 30 років через зміну клімату.



Як повідомляв УНН, двоє дітей, які плавали уздовж узбережжя в американському штаті Нью-Йорк, отримали колоті рани на ногах, що вважається першим нападом акул у штаті за останні 70 років.



