Акула напала на двох дітей у США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Двоє дітей, які плавали уздовж узбережжя в американському штаті Нью-Йорк, отримали колоті рани на ногах, що вважається першим нападом акул у штаті за останні 70 років. Про це повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Наразі 12-річну дівчинку і 13-річного хлопчика, які постраждали, після надання невідкладної медичної допомоги виписали, наклавши пов'язку на праву ногу кожному. Очікується, що обидві дитини повністю відновляться.
З ноги хлопчика витягнули предмет, що, ймовірно, є зубом акули. Його досліджують, щоб визначити вид, сказали чиновники.
Лише близько 10 випадків укусів людей акулами були коли-небудь задокументовані у штаті Нью-Йорк, останній - у 1948 році.
Нагадаємо, в Австралії акула заскочила в човен і поранила чоловіка.